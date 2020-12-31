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19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سجلت اليوم الخميس 1427 اصابة كورونا جديدة في الأردن.

وتوزّعت كما يلي:

- (473) في محافظة العاصمة عمّان.

- (330) في محافظة إربد، منها (50) في الرمثا.

- (130) في محافظة المفرق.

- (124) في محافظة الزرقاء.

- (88) في محافظة البلقاء.

- (67) في محافظة مأدبا.

- (63) في محافظة الكرك.

- (48) في محافظة عجلون.

- (36) في محافظة العقبة.

- (36) في محافظة جرش.

- (16) في محافظة الطفيلة.

- (16) في محافظة معان، منها (4) في االبترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (294,494) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,109) حالات.

- سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3834) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (113) حالة، فيما غادرت (87) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (723) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (853) بنسبة إشغال (20%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (252) بنسبة إشغال (26%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (110) بنسبة إشغال (12%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1708) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (270,551) حالة.
- تمّ إجراء (23,430) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,175,555) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.09%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (بحميهم).

جي بي سي نيوز

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