بـ"الجلابية وطرطور بابا نويل".. مواطنون يحتفلون برأس السنة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

ارتدى عدد من الشباب بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، الجلباب البلدي وطرطور بابا نويل، أثناء احتفالهم برأس السنة الميلادية وتجولهم الشوارع والميادين.

وأعرب عدد من الشباب عن حزنهم لإلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وخلت الشوارع من مظاهر الاحتفال في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات.

وفى ذات السياق، أعلنت الكنائس القبطية بمختلف طوائفها اقتصار إقامة صلاة قداس رأس السنة الميلادية على الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة، دون حضور مواطنين تجنبًا للتجمعات، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، ورئيس دير العذراء بدرنكة صلوات رأس السنة الميلادية، دون حضور شعب الكنيسة واقتصار الصلاة على عدد قليل من الشمامسة والخدام والآباء الكهنة.

فيما أعلنت الكنائس عن بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى الصفحات الرسمية على شبكة الإنترنت.

وعلى الجانب الآخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس أسيوط وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفارا أمنيا مشددا، ‏بجانب ‏وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الكنائس؛ لحين ‏انتهاء إقامة ‏القداس‎ برأس السنة الميلادية .

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمحافظة أسيوط، العديد من الإجراءات الاحترازية، وإلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والاكتفاء بالقداسات، تجنبًا للتجمعات، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.