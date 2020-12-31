أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشهري" يواصل الإنقاذ.. التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الهلال والشباب

Print
"العمار" خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 51

تعادل الهلال مع ضيفه الشباب 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الشباب شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه عن طريق لاعبه فابيو مارتينيز عند الدقيقة 14.

وفي زمن شوط المباراة الثاني وتحديداً عند الدقيقة 75 ألغى حكم المباراة هدفا هلالياً بعد العودة لتقنية الفار قبل أن يدرك الهلال التعادل جاء عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 87 بعد متابعته لكرة عائدة من حارس المرمى.

وكان الشباب قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج تركي العمار بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 51.

بتلك النتيجة بقي الهلال في الصدارة برصيد 24 نقطة، وقفز الشباب للمركز الثالث برصيد 19 نقطة.

الهلال الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

شبكة عيون الإخبارية