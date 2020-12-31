"الشهري" يواصل الإنقاذ.. التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الهلال والشباب

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"العمار" خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 51

تعادل الهلال مع ضيفه الشباب 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الشباب شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه عن طريق لاعبه فابيو مارتينيز عند الدقيقة 14.

وفي زمن شوط المباراة الثاني وتحديداً عند الدقيقة 75 ألغى حكم المباراة هدفا هلالياً بعد العودة لتقنية الفار قبل أن يدرك الهلال التعادل جاء عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 87 بعد متابعته لكرة عائدة من حارس المرمى.

وكان الشباب قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج تركي العمار بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 51.

بتلك النتيجة بقي الهلال في الصدارة برصيد 24 نقطة، وقفز الشباب للمركز الثالث برصيد 19 نقطة.

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