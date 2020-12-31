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بعد حفظ التحقيق بالمهن التمثيلية.. الصحفيين: إلغاء قرار مقاطعة أخبار محمد رمضان

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بعد حفظ التحقيق بالمهن التمثيلية.. الصحفيين: إلغاء قرار مقاطعة أخبار محمد رمضان بعد حفظ التحقيق بالمهن التمثيلية.. الصحفيين: إلغاء قرار مقاطعة أخبار محمد رمضان

مصراوي Masrawy

09:18 م الخميس 31 ديسمبر 2020

مصراوي

قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.

وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.وأصدرت المهن التمثيلية، اليوم، قرارا بحفظ التحقيقات مع الفنان محمد رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف.

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