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صور.. فض "زفة" في حملة على القاعات ليلة رأس السنة بالدقهلية

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صور.. فض "زفة" في حملة على القاعات ليلة رأس السنة بالدقهلية صور.. فض "زفة" في حملة على القاعات ليلة رأس السنة بالدقهلية

مصراوي Masrawy

08:56 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

قاد محمد أمين يرافقه عاطف سعد وياسر عبد النبي وأحمد حمدي، نواب رئيس المدينة، اليوم حملة على النوادي وقاعات الافراح والكافيهات بمدينة طلخا للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع الاحتفالات في رأس السنة لمنع انتشار .

وقامت رئاسة المركز بالمرور على القاعات والنوادي بنطاق المدينة وجرى فض فرح بنادي إحدى النقابات والتشديد على مسئولي النوادي بمنع كافة أشكال التجمعات ومنع جميع صور الاحتفالات برأس السنة.

وشددت رئاسة مدينة طلخا على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين رواد الأماكن والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام اكواب وأدوات الاستعمال الشخصي لمنع انتقال العدوى.

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