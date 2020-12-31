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لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

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لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503 لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

مصراوي Masrawy

08:59 م الخميس 31 ديسمبر 2020

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الخميس إلى 181503إصابة بعد تسجيل 3507 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في ارتفاع هو الأعلى منذ شباط / فبراير الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1443 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات ، أنه تم تسجيل 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3497 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 181503 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1455 منذ 21 فبراير الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.

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