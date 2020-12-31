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وزير التنمية المحلية يهنيء رئيس الوزراء بالعام الجديد

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وزير التنمية المحلية يهنيء رئيس الوزراء بالعام الجديد وزير التنمية المحلية يهنيء رئيس الوزراء بالعام الجديد

مصراوي Masrawy

07:51 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي المجيد 2021.

وجاء نص البرقية كالتالي:

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، متمنيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب العظيم بمزيد من التقدم والازدهار والإنجازات البناءة وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، ويتحقق بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية".

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