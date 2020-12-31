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دفاع شرعي.. براءة المتهم بقتل صديقه في قنا

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دفاع شرعي.. براءة المتهم بقتل صديقه في قنا دفاع شرعي.. براءة المتهم بقتل صديقه في قنا

مصراوي Masrawy

08:07 م الخميس 31 ديسمبر 2020

قنا عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، ببراءة عامل من تهمه إلقاء صديقه فى نهر النيل و قتله نظرا لدفاعه الشرعي عن النفس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي و احمد عبد الحى قورة بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسني.

تعود أحداث القضية ليوم ٣ أكتوبر ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بغياب محمد مصطفى ٢٤ سنة، ومقيم في مدينة قنا عقب خروجه من مقهى شقيقه فى الطريق إلى منزله وتم العثور على الجثة بعد غيابه ٤ أيام في نهر النيل.

كشفت تحريات العميد أمين سند رئيس المباحث ان مرتكب الحادث مصطفى مختار ، 24 سنه عامل صديق المجنى عليه حيث نشبت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها المتهم بمغافلة المجنى عليه ثم ألقاه فى نهر النيل من أعلى كوبري دندرة.

جرى ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الحادث وقال سئمت من استغلال القتيل لي ورغم صداقتنا طوال عمرنا وصبري على تصرفاته إلا أنه كان دائما يستغلنى ويطلب منى أموالا وقبل الحادث بيومين طلب منى مبلغ 5 الاف جنيه فاخبرته بعدم ملكيتي لهذا المبلغ وحدثت مشادة بيننا ثم تصالحنا وبعدها بيومين كنا نجلس على كوبرى دندره أعلى نهر النيل وسهرنا حتى قبل الفجر ولكننى فوجئت به يشهر مطواه فى وجهى ويهددني بالقتل، إذا لم أحضر الأموال وحدثت بيننا مشاجرة قمت خلالها برفعه وإلقائه في نهر النيل من أعلى الكوبري.

وقضت المحكمه ببراءة المتهم لثبوت حالة الدفاع عن النفس.

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