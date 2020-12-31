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14 مستشفى للعزل وغرامة للمخالف.. استعدادات أسوان لمواجهة كورونا

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14 مستشفى للعزل وغرامة للمخالف.. استعدادات أسوان لمواجهة كورونا 14 مستشفى للعزل وغرامة للمخالف.. استعدادات أسوان لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

07:33 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

تتسابق أجهزة الدولة فى تطبيق الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، وارتفاع عدد الإصابات، وفى أسوان أعلنت مديرية الصحة عن تخصيص 14 مستشفى لعزل المصابين موزعين على مراكز ومدن المحافظة المختلفة، كما أعلن محافظ أسوان عن تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة وإغلاق المنشآت التى لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

"مصراوي" رصد أهم الإجراءات التى جرى تطبيقها فى أسوان

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه جرى تحديد 14 مستشفى موزعين على كل مدن ومراكز محافظة أسوان للتعامل مع حالات كورونا وعزل المصابين، وهى مستشفى إدفو العام، ومستشفى كوم امبو المركزى، ومستشفى دراو المركزي، ومستشفى نصر النوبة المركزي، ومستشفى غرب أسوان المركزي، ومستشفى حميات أسوان، ومستشفى حميات إدفو، ومستشفى صدر أسوان، ومستشفى صدر إدفو، ومستشفى صدر كوم امبو، ومستشفى السباعية، ومستشفى أبو سمبل الدولي، ومستشفى أسوان للتأمين الصحي، ومستشفى أسوان التخصصي.

وأضاف أبو المجد أنه جرى التنسيق مع جامعة أسوان لتشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئي الحاصلة على موافقة هيئة الإعتماد والجودة، مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لاستيعاب أي أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة مستشفيات وزارة الصحة .

ومن جانبه قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيجرى وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية، فى حالة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيه للمخالفين، بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير ، ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون.

وأضاف محافظ أسوان أنه جرى تخصيص غرفة عمليات المحافظة، وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب لاستقبال أى بلاغات عن حالات كورونا.

وحذر المحافظ من أنه يجرى إصدار قرارات غلق لأى منشأة لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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