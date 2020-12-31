صاحب قصة الورثة في مزاد تبوك .. كلمات أمير المنطقة وسام على صدري

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الأمير فهد بن سلطان نموذجًا لأبناء المنطقة في فعل الخير

أعرب المواطن الذي قام بشراء عقار من مزاد محكمة بتبوك ورده للورثة، عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على إشادته تجاهه خلال اتصال هاتفي من سموه.

وأكد المواطن، أن الأمير فهد بن سلطان يعد نموذجًا لأبناء المنطقة في فعل الخير، وهذا ديدن القيادة الرشيدة، وأننا نحذو حذوه، وأن ما فعله تجاه الورثة هو لوجه الله تعالى؛ وعبّر عن اعتزازه بإشادة سمو أمير تبوك، مشيرًا إلى أن الكلمات اللي قالها في حقه هي وسام على صدره.

وكان رجل الأعمال قد أثار مشاعر الكثيرين بعد قيامه بشراء عقار يعود لورثة في مزاد محكمة التنفيذ بمدينة تبوك بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبعد شراء العقار من المزاد فاجأ رجل الأعمال الورثة برد العقار إليهم.