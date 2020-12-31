مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يختتم فعالياته بتسليم الجوائز للفائزين بسباقات الهجن

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"المسحل": وفقنا الله لنصل لهذا النجاح بالنسخة الخامسة ثم بدعم من قيادتنا الحكيمة

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي استمرَّت على مدى شهر ديسمبر 2020م وذلك بإعلان الفائزين في أشواط الرموز في سباقات الهجن أحدى الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وتسليمهم الجوائز من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، ومحمد المسحل نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الخميس بالمنصَّة الملكية لميدان سباقات الهجن برماح.

وتفصيلاً، أعرب محمد المسحل نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن سعادته وفخره بتمثيل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين في هذا الحفل الكريم، ومشاركة الأمير فهد بن جلوي بن مساعد آل سعود في تتويج الفائزين بهذا السباق، والذي يأتي ختاماً طيباً ورائعاً لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة.

وقال "المسحل": حبانا الله قيادة حكيمة وسخيَّة على كل قطاعاتنا، وهذا المهرجان وصله دعم سخي وتاريخي، مضيفاً في ظل الجائحة التي أضرَّت العالم كله؛ وفقنا الله العلي القدير أن نصل بهذا المهرجان لهذا النجاح، ثم بدعم من قيادتنا الحكيمة ومتابعة دقيقة ومستمرة من الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين لكل جنبات هذا المهرجان الكبير.

ورفع "المسحل" شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل - حفظهما الله - على هذا الدعم السخي واللامحدود لقطاع الإبل وقطاع الهجن، اللذين تتابعهما شريحة مهمة وكبيرة من مجتمعنا العربي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، مكرِّراً شكره للأمير فهد بن جلوي، ولكافة الزملاء الذين عملوا على التجهيزات قبل شهر من بدئها، ولكافة القطاعات التي عملت على إنجاز المهرجان.

أرقام وإحصائيات

شهدت مسابقات المزاين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إقامة 34 شوطاً، شارك فيها 739 مشاركاً، منهم 603 سعوديين و78 إماراتياً، و54 كويتياً، وبحريني، وعراقي، وروسي، وفرنسي، وأمريكيان.

وبلغت أعداد الإبل المشاركة 6044 متناً، تأهل منها للتحكيم النهائي 381، فاز منهم 211، فيما بلغت حالات العبث 76 حالة، منها (61) حالة تمطيط، (14) حالة حقن، (1) تغير لون شعر.

واستبعدت (27) بسبب تسنين، (16) تهجين، (13) لون، (2) خراج، (2) وسم، (2) جروح، (18) أمراض جلدية، وبلغت كمية الأعلاف (499) كيس شعير، وكمية البرسيم (3810) لبنات.

وأقيمت الـ34 شوطاً، في سبع فئات رئيسة وهي: الفحل وإنتاجه "جميع الألوان"، كأس النادي "جميع الألوان" مفاريد دق/جل، "جميع الألوان، بيرق المؤسس "مجاهيم"، كأس الملك "مجاهيم"، شلفا ولي العهد "مجاهيم"، نخبة النخبة "مجاهيم".

مسك الختام

كان مسك ختام النسخة الخامسة للمهرجان من خلال سباقات الهجن التي انطلقت الأحد الماضي في ميدان رماح، واستمرَّت على مدار خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية شهدت إقامة 164 شوطاً، وبمشاركة قرابة ألفي مطية.

وتراوحت مسافة السباقات بين 4 كلم، و5 كلم و6 كلم و8 كلم للفئات "حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول" فيما كان الختام الخميس 31 ديسمبر بأشواط الرموز.