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"وقار" بني مالك تحقق المركز الأول على مستوى المملكة

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"وقار" بني مالك تحقق المركز الأول على مستوى المملكة "وقار" بني مالك تحقق المركز الأول على مستوى المملكة
بجائزة التميز في العمل الخيري

حققت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار"، المركز الأول على مستوى المملكة العربية ، بجائزة التميز في العمل الخيري لفئة المنشآت الدعوية والتعليمية لعام 2020م.

وتُقدم "وقار" خدماتها لكل شرائح المجتمع داخل المملكة وخارجها، وقد حرصت في ظل استمرار جائحة كورونا على استخدام أحدث وسائل التواصل الإلكترونية لضمان استمرارية تحفيظ كتاب الله تعالى.

وصرح مدير الشؤون التعليمية بجمعية وقار، بإحصائية الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية التي استفاد منها ٨٩٧ طالبًا وطالبة حفظوا ٢٣٣١٤ صفحة جديدة، وتم اختبارهم في ٥٠٨ أجزاء.

كما خرّجت الجمعية خمسة حفاظ لكتاب الله تعالى. وتم اعتماد حلقة الإقراء والإسناد للحفاظ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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