أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة

Print
نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة

مصراوي Masrawy

07:25 م الخميس 31 ديسمبر 2020

مصراوي

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتوقف عن تقديم برنامج التاسعة على قناة الأولى.

وأجرى الإعلامي وائل الإبراشي، مداخلة مع برنامج التاسعة الذي قدمته نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين تحدث خلالها عن إصابته بفيروس كورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تانى".

وأضاف الإبراشي: "شعرت بأعراض الانفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها".

وتابع: أجريت تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا: الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكلما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائما على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير،ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدا وخاصة مع الكورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية.

وواصل: صحيح أنها تبعدنا عن عملنا وقضيتنا وشغلنا اليومي، المرتبط بالأحداث اليومية، ومن الصعب أن ينسلخ الشخص عنه، لكن إن شاء الله هتابع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية