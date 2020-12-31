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بسبب كورونا.. الدير المحرق بأسيوط يغلق أبوابه ويلغى احتفالات رأس السنة

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بسبب كورونا.. الدير المحرق بأسيوط يغلق أبوابه ويلغى احتفالات رأس السنة بسبب كورونا.. الدير المحرق بأسيوط يغلق أبوابه ويلغى احتفالات رأس السنة

مصراوي Masrawy

07:33 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن دير السيدة العذراء المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، غلق أبواب الدير وعدم استقبال المواطنين خلال احتفال بليلة رأس السنة الميلادية، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

وقال الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، إنه تم غلق الدير المحرق والامتناع عن استقبال الزوار حتى يوم الأربعاء الموافق 6 يناير المقبل؛ مشيرًا إلى فتح أبواب الدير للزيارة فقط يوم العيد الميلاد 7يناير.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمحافظة أسيوط، العديد من الإجراءات الاحترازية، وإلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والاكتفاء بالقداسات، تجنبًا للتجمعات، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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