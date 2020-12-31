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محافظ دمياط تشدد على الإجراءات الوقائية داخل الوحدات الإدارية

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محافظ دمياط تشدد على الإجراءات الوقائية داخل الوحدات الإدارية محافظ دمياط تشدد على الإجراءات الوقائية داخل الوحدات الإدارية

مصراوي Masrawy

07:19 م الخميس 31 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها إلى الأجهزة والوحدات المحلية والإدارية التابعة للمحافظة، و المديريات الخدمية، بالالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد.

كما شددت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على الالتزام التام بارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحات مع الآخرين والتهوية الجيدة واتباع جميع التدابير الاستباقية لمنع انتقال العدوى.

وأكدت محافظ دمياط على الدور الهام الذي يجب أن تقوم به كافة الأجهزة، ويتمثل في ضرورة نشر التوعية بين المواطنين بهذه الإجراءات عبر الوسائل المختلفة، لمجابهة أية تداعيات قد تحدث خلال تلك الظروف الاستثنائية، حفاظًا على سلامة الجميع.

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