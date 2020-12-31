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"أمرابط" أضاع ركلة جزاء.. النصر "ينتفض" ويسقط الفيصلي بثلاثية

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في افتتاح الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حقق النصر فوزاً مستحقاً على نظيره الفيصلي 3/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في افتتاح الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفي نور الدين أمرابط "مقصية رائعة" عند الدقيقة 25، فيما عزز سلطان الغنام النتيجة بهدف ثان عند الدقيقة 40.

وكان حكم اللقاء فيصل البلوي قد ألغى هدفاً للنصر مع نهاية الشوط الأول بداعي وقوع "مايكون" في مصيدة التسلل.

وفي الشوط الثاني قلص لاعب الفيصلي "تفاريس" النتيجة لفريقه برأسية رائعة داخل مرمى حارس النصر "جونز" عند الدقيقة 69.

وعند الدقيقة 75 تصدى حارس الفيصلي مصطفى ملائكة لركلة جزاء نصراوية سددها "أمرابط".

وعادل "تفاريس" النتيجة للفيصلي عند الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما استطاع البديل النصراوي رائد الغامدي من إعادة النصر للواجهة بهدف ثالث عند الدقيقة 86.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق 13 نقطة في المركز التاسع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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