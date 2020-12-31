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تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالرياض قتل مواطنًا بعدة طلقات

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تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالرياض قتل مواطنًا بعدة طلقات تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالرياض قتل مواطنًا بعدة طلقات
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالرياض قتل مواطنًا بعدة طلقات

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / سعد بن فرج بن خميس الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل/ مبارك ابن علوش بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات؛ مما أدى لوفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ سعد بن فرج بن خميس الدوسري يوم الخميس الموافق 1442/5/16هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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