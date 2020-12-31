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استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع

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استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع

مصراوي Masrawy

06:44 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الخرطوم - (أ ش أ):

استعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف، الاستراتيجية الجديدة للوزارة، لافتا إلى أنها تعمل على إعطاء أولوية خاصة لتطوير العلاقات مع الأشقاء في جنوب السودان والشقيقة ودول الجوار.

وقال السفير محمد شريف، في مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، إن الاستراتيجية تهدف إلى خدمة مصالح السودان القومية وترسيخ مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن سياسة المحاور، وتمنح أولوية خاصة للعلاقات مع المجموعتين العربية والأفريقية.

وأوضح أن الاستراتيجية ستصدر في ثلاثة فصول رئيسية، تتضمن كتابا تعريفيا مفتوحا سيتاح للجميع حول العمل الخارجي بصفة عامة ومجالات عمل الوزارة، وستتم ترجمته وسيتاح للإطلاع عليه من الجميع، والجزء الثاني عبارة عن مرجع شامل لعلاقات السودان الثنائية مع الدول الأخرى في كافة أوجهها، السياسية والاقتصادية والقنصلية، بالإضافة إلى العلاقات مع المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وأضاف أن الفصل الثالث، يتناول العمل المؤسسي والاستراتيجي، وإعادة هيكلة الوزارة، من حيث ترشيد الانفاق مع الكفاءة والعائد على كل المستويات في مجالات العمل، والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني وخدمة قضاياه.

وأشار إلى أن الاستراتيجية سيتم تدشينها في مؤتمر أو احتفال كبير، خلال شهر يناير المقبل، يُقام لمدة يومين، تحت رعاية رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك.

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