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الأردن : وقف الرحلات مع بريطانيا واستمرار اغلاق بعض القطاعات

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الأردن : وقف الرحلات مع بريطانيا واستمرار اغلاق بعض القطاعات الأردن : وقف الرحلات مع بريطانيا واستمرار اغلاق بعض القطاعات

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد إن قررت استمرار إيقاف الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى الأردن.

وأضاف العايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، ان القطاعات والأنشطة غير المصرح لها بالعمل حالياً ونسبة العاملين في مقرات عملهم من موظفي القطاع العام سيستمر العمل وفقا للإجراءات والترتيبات المعمول بها حالياً.

وأوضح أن جميع الإجراءات تخضع إلى التقييم والمراجعة كل أسبوعين وفقاً للوضع الوبائي في حينه.

وقال، "المسؤولية والأمل معقود على التزام المواطنين والمنشآت بالإجراءات الاحترازية خصوصاً ارتداء الكمامات، والتباعد، والتعقيم لتفادي أي انتكاسات صحية، لا قدر الله".

وبين العايد أن المؤشرات الوبائية تشير بالفعل إلى نجاحنا في تسطيح المنحنى الوبائي لكن هذا الإنجاز يدفعنا إلى الحذر بشكل أكبر في اتخاذ القرارات، للمحافظة على هذا الاستقرار.

جي بي سي نيوز

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