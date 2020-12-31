أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر ؟ -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 5/1/2021 -
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا -
فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه -
بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا -
بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" للإيقاع بضحاياه

Print
ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" للإيقاع بضحاياه ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" للإيقاع بضحاياه
يوهمهم بأنهم مسحورون ويرسلهم إلى النيجر والسنغال

ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس القبض على ساحر ومشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" ويتواصل للإيقاع بضحاياه مع ساحر آخر في السنغال.
وطبقًا لحساب مديرية أمن طرابلس على "الفيسبوك"، أن الساحر يستعمل الـ"واتس أب" بهدف الإيقاع بضحاياه ودفعهم إلى تصديقه.
وذكر الجهاز الأمني التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنه "بعد جمع المعلومات والتحري تم إعداد كمين محكم وضبطه متلبسًا".
وأفيد بأن الساحر خلال التحقيق "اعترف بأنه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر والشعوذة وأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين (أوهمهم) بأنهم مسحورون، ويرسلهم إلى دولة النيجر ومن ثم إلى دولة السنغال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا

شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا

فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه

فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا

وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا

شبكة عيون الإخبارية