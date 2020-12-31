اختتام بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء

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أقيمت بميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض

اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 27 - 31 ديسمبر 2020 ، وذلك على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).

وقام بتتويج الفائزين المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ومدير معهد تدريب الرماية في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض عقيد إبراهيم عبدالعزيز اللميلم، وضابط الرماية بحرس الحدود نقيب عبدالله هليل المجادعة، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري.

‏‏وتفصيلًا: جاءت نتائج منافسات البندقية بتحقيق الرامي مسفر عبود العماري المركز الأول والميدالية الذهبية برقم 251 في النهائي، فيما حل بالمركز الثاني والميدالية الفضية ‏الرامي حسين غويلي الحربي برقم 242.6 في النهائي، وأحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي فايز صعفق العنزي برقم 221.3 في النهائي.

‏وفي نتائج منافسات المسدس حقق الرامي محمد أحمد المالكي المركز الأول والميدالية الذهبية برقم 237.1 في النهائي، ‏في حين جاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية الرامي عطا الله نداء العنزي برقم 235.9 في النهائي، بينما جاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي محمد فهد الهلالي برقم 214.4 في النهائي.

وقد أدار منافسات البطولة تحكيميّاً كل من الحكام: نوار محمد الجعيد، وأحمد محمد قيسي، ومحمد سويكت العنزي، وخير الله عطا الله العنزي، ومتعب صالح السعيد، وفهد علي المواش، وحامد علي القحطاني، وعايض محمد المالكي، وعبدالله سليمان السويد، وخالد حمد السريع، وخالد معيض الشيباني.