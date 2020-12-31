أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر ؟ -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 5/1/2021 -
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا -
فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه -
بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا -
بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مطرانية بورسعيد: تعليق احتفالات رأس السنة بسبب كورونا

Print
مطرانية بورسعيد: تعليق احتفالات رأس السنة بسبب كورونا مطرانية بورسعيد: تعليق احتفالات رأس السنة بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

05:15 م الخميس 31 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران المحافظة وضواحيها، اليوم الخميس، عن أن تعليق صلوات اليوم الخاصة بصلوات ليلة رأس السنة الميلادية بجميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، يأتي نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك حرصا من الكنيسة على سلامة وحماية أبناءها والمجتمع.

وأكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم المطرانية ببورسعيد، على أنه جرى إلغاء ةاحتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الايبراشية بالمحافظة، كما ستغلق الكنائس أبوابها مساءا مع تعليق خدمة التربية الكنسية لحين إشعار آخر.

ووجه القس أرميا التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة بداية عام 2021، داعيًا الله بأن تنزاح غمة ، وأن يحمي الله الجميع ويحفظ دوما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية