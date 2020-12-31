مطرانية بورسعيد: تعليق احتفالات رأس السنة بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران المحافظة وضواحيها، اليوم الخميس، عن أن تعليق صلوات اليوم الخاصة بصلوات ليلة رأس السنة الميلادية بجميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، يأتي نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك حرصا من الكنيسة على سلامة وحماية أبناءها والمجتمع.

وأكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم المطرانية ببورسعيد، على أنه جرى إلغاء ةاحتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الايبراشية بالمحافظة، كما ستغلق الكنائس أبوابها مساءا مع تعليق خدمة التربية الكنسية لحين إشعار آخر.

ووجه القس أرميا التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة بداية عام 2021، داعيًا الله بأن تنزاح غمة فيروس كورونا، وأن يحمي الله الجميع ويحفظ مصر دوما.