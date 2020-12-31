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الإدارية العليا تسمح بمزاولة كميائية "التحاليل المعملية" تحت إشراف طبيب بشري

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الإدارية العليا تسمح بمزاولة كميائية "التحاليل المعملية" تحت إشراف طبيب بشري الإدارية العليا تسمح بمزاولة كميائية "التحاليل المعملية" تحت إشراف طبيب بشري

مصراوي Masrawy

04:55 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لطبيبة تحاليل "كميائية"، بعدم تشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكميائية وألزمتها المصروفات.

واستندت المحكمة، على أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.

وثبت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس العلوم شعبة الحيوان و الكيمياء من كلية البنات جامعة عين شمس دور مايو 2003 ، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية العلوم جامعة المنوفية 2006 /2007 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و قامت اللجنة بقيدها بالسجل الخاص بالكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة ، و قيدت ذلك بعدم قيامها بأعمال التشخيص الطبي المعملي ، ذلك أنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغير مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين .

ومن ثم يكون قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لها بمزاولة مهنة التشخيص الطبي المعملي، على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة يتفق وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى.

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