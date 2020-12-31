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الأزهر يقرر تأجيل امتحانات نصف العام بالمعاهد والكليات - مستند

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الأزهر يقرر تأجيل امتحانات نصف العام بالمعاهد والكليات - مستند الأزهر يقرر تأجيل امتحانات نصف العام بالمعاهد والكليات - مستند

مصراوي Masrawy

05:14 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي، بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح ، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

من جانبه، قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد، بداية من ٢ يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ إجازة منتصف العام من ٦ فبراير وتنتهي ١٨ فبراير ٢٠٢١، وتفويض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم لوضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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