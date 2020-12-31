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متحدث المسجد النبوي: نرحب بالزائر.. ونأمل الالتزام بالضوابط

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متحدث المسجد النبوي: نرحب بالزائر.. ونأمل الالتزام بالضوابط متحدث المسجد النبوي: نرحب بالزائر.. ونأمل الالتزام بالضوابط
أكد ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد

متحدث المسجد النبوي: نرحب بالزائر.. ونأمل الالتزام بالضوابط

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، أن الوكالة ترحب بزائري المسجد النبوي الشريف أثناء إجازة منتصف العام الدراسي، وتؤكد أن جميع مرافق المسجد وساحاته وسطحه جاهزة لاستقبال المصلين والزوار.

وأعرب عن أمله من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة منذ بداية الجائحة ومن أهمها "لبس الكمامة وتعقيم اليدين، استخدام السجادة الخاصة بكل مصلٍّ أثناء قدومه للمسجد النبوي، عدم اصطحاب الأطفال للمحافظة على صحتهم وسلامتهم، الابتعاد عن أماكن الزحام في الدخول والخروج، الالتزام بعلامات التباعد المحددة لأداء الصلاة، إضافة إلى التقيد بالمواعيد المحددة من تطبيق اعتمرنا لكل من أراد الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأكد المتحدث الرسمي أن الوكالة قد جندت طاقاتها البشرية لتقديم جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل يسر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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