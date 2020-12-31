الأردن.. أجهزة تشويش على مواقع التواصل في أماكن انعقاد الامتحان التكميلي

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حجب التطبيقات قبل بدء الامتحان بدقائق

أكد مصدر في هيئة الاتصالات الأردنية، اليوم الخميس، أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة التربية أدخلت أجهزة تشويش على مواقع التواصل الاجتماعي في أماكن انعقاد الامتحان التكميلي.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأنها راسلت شركات "زين" و"أورانج" و"أمنية"، لحجب التطبيقات التي تؤثر على سير الامتحانات.

وأوضحت أن "التطبيقات ستحجب قبل بدء الامتحان بدقائق، وتفعل بعد انتهائها، وأن بعض المناطق خارج المدارس قد تتأثر بقرار الحجب"، مطمئنة بأنها "مؤقتة".

وحجبت الهيئة في يوليو الماضي، جميع تطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي في المناطق التي تعقد فيها امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، منعًا لتسريب الأسئلة أو الغش.

وأشار حينها رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور، إلى أن "الاتصالات ستشوش في المدارس، وسيعطل الإجراء فور انتهاء الامتحانات"، مضيفًا أن "الإجراء سيقتصر على مساحات محدودة ببعض الحالات ولن يطال مساحات كبيرة".