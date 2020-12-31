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الطائفة الإنجيلية: 2020 من الأعوام الصعبة.. واحتفال الميلاد يقتصر على رؤساء المذاهب

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الطائفة الإنجيلية: 2020 من الأعوام الصعبة.. واحتفال الميلاد يقتصر على رؤساء المذاهب الطائفة الإنجيلية: 2020 من الأعوام الصعبة.. واحتفال الميلاد يقتصر على رؤساء المذاهب

مصراوي Masrawy

04:53 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن عام 2020 من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب.

وأضاف زكي، في كلمة له بمناسبة رأس السنة: "دعونا نتمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي نواجهها، وأصلي أن نراجع حياتنا وعلاقتنا مع الله وأننا نعلن يا رب أننا لك، ولغيرك لن نكون".

وتابع: "الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل"، مضيفا: "أصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".

وأعلن أندريه زكي أنه سيقام احتفال الميلاد هذا العام مقتصرًا على رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ويذاع على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 5 يناير الساعة 7.​

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