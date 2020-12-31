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تأجيل الامتحانات ومد التصالح وغرامة الكمامة.. قرارات اليوم

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تأجيل الامتحانات ومد التصالح وغرامة الكمامة.. قرارات الحكومة اليوم تأجيل الامتحانات ومد التصالح وغرامة الكمامة.. قرارات اليوم

مصراوي Masrawy

04:44 م الخميس 31 ديسمبر 2020


كتب- أحمد عبدالمنعم:

اتخذت في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من القرارات المهمة، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وجاءت القرارات والإجراءات الجديدة كالتالي:-

- وافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

- تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

- وافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.

- تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور.

- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.

- تطبيق الغرامات الفورية بداية من الأحد المقبل ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية ومنح الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة.

- التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء ، ويستفيد بها 18 مليون مصري.

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