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محافظة القاهرة توضح حقيقة تهجير سكان عزبة الهجانة

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محافظة القاهرة توضح حقيقة تهجير سكان عزبة الهجانة محافظة القاهرة توضح حقيقة تهجير سكان عزبة الهجانة

مصراوي Masrawy

04:38 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء بشان تهجير سكان عزبة الهجانة.

وقال صابر، في بيان، اليوم الخميس: "بالإشارة إلى ما أثير من إشاعات عن تهجير سكان عزبة الهجانة نود الإحاطة ونؤكد بأنه لا صحة لهذه الشائعات".

وأضاف: "كل ما يتم داخل العزبة قاصر على إزالة المباني أسفل الضغط العالي نظراً لخطورتها على الصحة وحوادث صعق الكهرباء للمواطنين، وتنفيذ محور مروري يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس "محور الوفاء والأمل" وسوف يتم إطلاق اسم "شينزو آبي" على المحور".

وتابع: "يتم تسكين الأسر في شقق مؤثثة ومفروشة بالكامل وبها جميع المرافق حيث قد تم الانتهاء من تسكين 1084 أسرة".​

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