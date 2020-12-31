محافظ أسيوط يشهد تسديد رسوم جدية التصالح لـ 99 أسرة

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أسيوطـ محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تسليم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بقرى مراكز المحافظة لـ 99 أسرة مستحقة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "التصالح حياة" بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة، وصناع الخير، والوحدة المركزية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى سداد قيمة رسوم جدية التصالح لـ 99 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.