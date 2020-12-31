رئيس الوزراء اليمني يكشف الضالعين في هجوم مطار عدن الإرهابي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن معلومات للأجهزة الأمنية والمخابرات تشير إلى أن خبراء إيرانيين دبروا هجوم مطار عدن.

وأفاد رئيس الوزراء اليمني، الخميس، بأن دلائل التحقيقات الأولية تثبت مسؤولية مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في التفجيرات الإرهابية، وذلك في أول اجتماع لحكومة الكفاءات الجديدة غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي ، تزامنًا مع وصول أعضاءها لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة

وأكد عبدالملك أن التحقيقات تشير إلى أن مليشيا الحوثي هي المسؤولة عن الهجوم وأن معلومات المخابرات والأمن تشير إلى أن خبراء إيرانيين كانوا يعدوا خلال الأشهر الماضية لمثل هذه الأعمال.

وأشار أن الحديث عن مليشيا الحوثي يرتبط بشكل مباشر بإيران ومشروعها التخريبي في المنطقة.

وكان من المفترض أن تناقش الحكومة برئاسة معين عبدالملك في اجتماعها الأول برنامج عملها وتقديمه للبرلمان للحصول على الثقة لكنها أرجأت ذلك إثر الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصولها لمباشرة مهامها تنفيذاً لتفاهمات اتفاق الرياض.

وارتفع عدد ضحايا هجوم مطار عدن إلى 135 قتيلا وجريحا، بينهم 11 صحفيا وذلك في آخر حصيلة للسلطات في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وفي وقت سابق الخميس، قصفت طائرات التحالف، الذي تقوده السعودية، أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ردا على هجمات مطار عدن.

وقالت الحكومة اليمنية، إن الدلائل تشير إلى استهداف مليشيات الحوثي مطار عدن بـ3 صواريخ باليستية، وبتقنيات مماثلة لجرائم سابقة.

وقوبل هجوم مطار عدن الدولي الأربعاء بتنديد أممي ودولي وإقليمي واسع، إثر وقوع التفجيرات لدى وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة إلى مهبط المطار المدني.