أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر ؟ -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 5/1/2021 -
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا -
فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه -
بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا -
بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الصناعة التركي: نجري مباحثات مع "بيونتيك" لإنتاج لقاح كورونا في البلاد

Print
وزير الصناعة التركي: نجري مباحثات مع "بيونتيك" لإنتاج لقاح كورونا في البلاد وزير الصناعة التركي: نجري مباحثات مع "بيونتيك" لإنتاج لقاح كورونا في البلاد

مصراوي Masrawy

04:40 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم الخميس إجراء مباحثات مع الألماني التركي أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" الألمانية، بشأن الإنتاج المشترك للقاح كورونا، الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، في تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن ورانك القول :"نجري لقاءات مع الأستاذ شاهين منذ مارس الماضي من أجل القيام بأعمال مشتركة في تركيا".

وأوضح أنه كلف رئيس مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) حسن ماندال للذهاب إلى ألمانيا من أجل مناقشة إمكانية الإنتاج المشترك للقاح كورونا في تركيا، مع شاهين وجهًا لوجه.

ولفت إلى أن تركيا وصلت مستوى جيدا، وهي عازمة في الوقت نفسه على تطوير لقاحها المحلي مع إمكانية التعاون مع بلدان أخرى.

وقبل أيام، أكد شاهين رغبته في الاستثمار داخل تركيا، إلى جانب إجراء بحوث علمية، قائلا في تصريح للأناضول: "لدينا تواصل مع توبيتاك، وبدأنا العمل مع أكاديميين في عدة جامعات تركية، ونريد فتح فرع لشركة بيونتيك في تركيا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية