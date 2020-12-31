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تكافح لبيع لقاحها المضاد لكورونا وسط خلافات مع الغرب

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روسيا تكافح لبيع لقاحها المضاد لكورونا وسط خلافات مع الغرب تكافح لبيع لقاحها المضاد لكورونا وسط خلافات مع الغرب

مصراوي Masrawy

04:34 م الخميس 31 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ):

تتهم الدول الغربية بتعمد التشكيك في إنجازاتها المرتبطة بالسباق العالمي لتطوير لقاح مضاد لكورونا، حيث تصطدم محاولات تسويق لقاحها "سبوتنيك في" بمطالب الجهات التنظيمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يدعم تطوير اللقاح ويتفاوض على التسويق الدولي له، :"إننا نفهم اللعبة ... الأمر عبارة عن مزيج من بعض سوء الفهم، وبعض التحيز القوي، وحقاً بعض الجهود القوية جدا لتقويض اللقاح الروسي".

وعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الترويج للقاح في اتصالاته الهاتفية مع غيره من قادة دول العالم منذ إعلان البلاد في أغسطس عن تسجيل اللقاح، والترويج له باعتباره أول لقاح مضاد لكورونا يتم تسجيله في العالم.

إلا أن الجهات التنظيمية في العديد من الدول لم تبد رغبة في إعطاء موافقة سريعة للقاح سبوتنيك في، بينما ترحب باللقاحات التي طورتها الشركات الأمريكية والأوروبية.

وصفت وزارة الخارجية الروسية مؤخرا سباق اللقاحات بأنه الحلقة الأحدث في "حرب" تضليل طويلة الأمد ضد روسيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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