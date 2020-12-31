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انفجارات مطار عدن: التحالف يقصف أهدافا في صنعاء ردا على الحوثيين

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انفجارات مطار عدن: التحالف يقصف أهدافا في صنعاء ردا على الحوثيين انفجارات مطار عدن: التحالف يقصف أهدافا في صنعاء ردا على الحوثيين

مصراوي Masrawy

04:31 م الخميس 31 ديسمبر 2020

صنعاء- (بي بي سي):

قصفت طائرات التحالف، الذي تقوده ، أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ردا على الهجمات التي استهدفت مطار مدينة عدن تزامنا مع وصول أعضاء اليمنية الجديدة التي تدعمها السعودية.

وأدت الهجمات إلى مقتل 135 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

واتهم التحالف الحوثيين بشن هجوم على مطار عدن وآخر على القصر الجمهوري.

وقد استهدفت غارات التحالف مطار صنعاء ومواقع عدة أخرى في المدينة وحولها، حسب ما قال السكان.

وقال مصدر أمني محلي إ ن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار.

وعرضت قناة السعودية صورا لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين إن الغارات استهدفت ما لا يقل عن 15 موقعا مختلفا في العاصمة.

وأدت غارات التحالف إلى مقتل الآلاف بينهم العديد من المدنيين ، لكنها قلت في السنوات الأخيرة حيث وصل النزاع إلى حالة جمود.

ويسيطر الحوثيون الموالون لإيران على معظم المناطق المأهولة بينما تتخذ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا من عدن مركزا لها.

وخيم على جبهات الحرب الرئيسية صراع على السلطة بين حكومة هادي والانفصاليين الجنوبيين في عدن. وكانت السعودية تحاول توحيد الطرفين في مواجهة الحوثيين.

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مصراوي Masrawy

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