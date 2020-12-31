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ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

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ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

04:42 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطن – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية - له معلومات جنائية) وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (مليون و200 ألف جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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