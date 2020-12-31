"الأعلى للإعلام" يقر تعديلات جديدة على لائحة تنظيم التراخيص

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، اليوم، قرارا تضمن مواد جديدة بلائحة نظام التراخيص.

وتضمنت إضافة تعريفات جديدة على المادة 1 وكذلك إضافة مواد جديدة هي المادة 44 و45 و46، على أن يعمل بالقرار بدءا من اليوم الخميس.

كما تضمنت المواد الجديدة التي تمت إضافتها تعريف شركات تكنولوجيا المعلومات، والاعتماد، على أن المادتين المضافتين تخصان كافة التفاصيل الخاصة بهما، كما تضمنت المادة 46 شرحا لتعريف "المحتوى الضار".

وينشر مصراوي تفاصيل التعديلات الجديدة على النحو التالي:​