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لجنة لمتابعة إجراءات منع الاحتفالات برأس السنة في الدقهلية

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لجنة لمتابعة إجراءات منع الاحتفالات برأس السنة في الدقهلية لجنة لمتابعة إجراءات منع الاحتفالات برأس السنة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:19 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:
أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة بإشراف منال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة لمتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومنع الاحتفالات خلال أعياد رأس السنة.
وقال بيان للمحافظة صادر اليوم، بأن اللجنة المشكلة مهمتها متابعة الالتزام بإغلاق الأماكن ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة، فضلًا عن متابعة رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات تنفيذ كافة الإجراءات التي سبق وأن جرى اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بدقة وحسم.
ونوه البيان إلى حث مديرية الأوقاف المواطنين عبر المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعى، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر.

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