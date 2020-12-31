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قتلوا مواطن وأصابوا شقيقه: إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في الدقهلية

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قتلوا مواطن وأصابوا شقيقه: إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في الدقهلية قتلوا مواطن وأصابوا شقيقه: إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:14 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 4 أشخاص بينهم شقيقين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام، لاتهامهم بقتل شخص وإصابة شقيقه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، محمدالشرنوبي، بحضور محمد أحمد بدوي، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال القضية 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "رائف.ع.ب.ق" 30 عامًا، تاجر ملابس، وشقيقه"صلاح" 40 عامًا، تاجر ملابس، ومحمد.ص.م.ا" 30 عامًا، عامل عادي، و"وليد ح.ح"، محبوس، 36 عامًا، لاتهامهم بقتل المجني عليه رمزي شعبان، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وأطلقوا صوبه عيارًا ناريًا بواسطة سلاح ناري "فرد خرطوش" قاصدين إزهاق روحه، فضلًا عن الشروع فى قتل شقيقه "حسن" بإطلاق عيار خرطوش تجاهه لسرقة دراجة نارية، أثناء سيرهما بالطريق العام.

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