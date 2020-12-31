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طهران تتخوف من ضربات عسكرية أمريكية في العمق ضد أهداف إيرانية

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طهران تتخوف من ضربات عسكرية أمريكية في العمق ضد أهداف إيرانية طهران تتخوف من ضربات عسكرية أمريكية في العمق ضد أهداف إيرانية
أشارت إلى تنفيذ طلعات للقاذفات "بي-52" الاستراتيجية النووية وتحركات الأساطيل

طهران تتخوف من ضربات عسكرية أمريكية في العمق ضد أهداف إيرانية

تتخوف إيران من شن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية قبيل ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مخاوف طهران من قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد بخطوات عسكرية من الأراضي العراقية.
وقال "ظريف" في تغريدة على على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس إن ترامب وأنصاره بدلًا من التركيز على محاربة جائحة في الولايات المتحدة، ينفقون المليارات على تنفيذ طلعات لقاذفات "بي-52" الاستراتيجية النووية و"إرسال أساطيل" إلى الشرق الأوسط.
وتابع: "تشير تقارير استخباراتية من العراق إلى وجود مؤامرة تهدف إلى افتعال ذريعة للحرب، إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع بشكل علني ومباشر عن مواطنيها ومصالحها الأمنية والحيوية".
وأعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أمس عن تنفيذ ثاني طلعة لمقاتلات "بي-52" القادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج منذ بداية الشهر الجاري، وذلك ضمن سلسلة تحركات عسكرية أمريكية أخرى في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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