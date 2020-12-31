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تخضع للتطوير.. ننشر أسماء القرى المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

04:11 م الخميس 31 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

حصل موقع "مصراوي" على أسماء 81 قرية بـ"الشهداء وأشمون" بمحافظة المنوفية، وقع عليهم الاختيار ليكونوا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية في 50 مدينة، ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أن نصيب المنوفية من المبادرة مركزي "الشهداء وأشمون" بواقع 27 قرية بالشهداء و 54 قرية بأشمون، بإجمالي 81 قرية، ويجري تحديد القرى، وفقًا لمعايير حددها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل "محطات المياه والصرف الصحي والصحة، والتعليم، ومشروعات اجتماعية وشبابية"، بالإضافة إلى مشروعات خدمية أخرى أساسية تمس حياة المواطنين.

وجاءت أسماء القرى كالتالي
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