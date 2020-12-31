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والد رئيس الوزراء البريطاني يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية

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والد رئيس الوزراء البريطاني يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية والد رئيس الوزراء البريطاني يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية

مصراوي Masrawy

04:14 م الخميس 31 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ):

ذكر ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سوف يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية للحفاظ على علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن بوريس جونسون مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي معرض التحدث لمحطة الإذاعة الفرنسية "ار تي ال"، قال ستانلي إن جدته كانت فرنسية ووالدته كانت فرنسية المولد، وبالتالي يعتقد أنه "فرنسي بالفعل" ويطالب بما هو حقه.

وقال في الحوار: "أنها ليست مسألة أن أصبح فرنسيا. إذا كنت فهمت الأمر بشكل صحيح ، فأنا فرنسي. ووالدتي ولدت في فرنسا ووالدتها فرنسية بالكامل وجدها أيضا.. فبالتالي إنها مسألة المطالب بما امتلكه بالفعل. ونتيجة لذلك أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "بالطبع سوف أظل أوروبيا دائما. لا يمكنك القول للإنجليز: أنتم لستم أوروبيين! فوجود صلة مع الاتحاد الأوروبي مهم".

وكان ستانلي، 80 عاما، عضوا بالبرلمان الأوروبي وصوت لصالح "البقاء" في استفتاء 2016 الذي صوتت فيه بريطانيا بهامش بسيط في صالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

غير أنه في حوار مع صحيفة "ذا تايمز" في ديسمبر الماضي، قال ستانلي إنه غير رأيه ويدعم مغادرة التكتل.

وظلت عائلة رئيس الوزراء منقسمة بشأن بريكست على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأيدت شقيقته راتشيل حزب " لنغير المملكة المتحدة" (تشينج يو كي) المنحل حاليا والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي بينما استقال شقيقه النائب البرلماني جو جونسون من مجلس الوزراء بسبب توترات بريكست فيسبتمبر الماضي.

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