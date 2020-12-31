حملة أمنية مكبرة بسوهاج تستهدف ضبط الخارجين على القانون

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف إحدى القرى بدائرة مركز شرطة دارالسلام.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (2) ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية وضبط (36) قطعة سلاح ناري عبارة (13 بندقية آلية- رشاش- 10 بنادق خرطوش- مسدس- 11 فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 21 متهم وتنفيذ عدد (698) حكم قضائي متنوعة وضبط (2) قضية مخدرات.. بمضبوطات (600 جرام لمخدر الحشيش- 150 جرام لمخدر الأفيون) وإعادة (سيارتين- دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استكمالاً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.