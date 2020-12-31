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الزراعة: ذكر الزراف النافق بحديقة الجيزة في فترة الحجر البيطري ويمكن استيراد آخر

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الزراعة: ذكر الزراف النافق بحديقة الجيزة في فترة الحجر البيطري ويمكن استيراد آخر الزراعة: ذكر الزراف النافق بحديقة الجيزة في فترة الحجر البيطري ويمكن استيراد آخر

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت وفاة إحدى الزرافات ويدعي "زيزو"، مؤكداً أن الوفاة حدثت صباح اليوم.

وأضاف القرش، لمصراوي، أن الزرافات الثلاث في فترة الحجر البيطري وبالتالي لم يتم حساب الذكر المتوفي على نفقة الحديقة، مشيراً إلى أن الزرافات تم استقدامهم عن طريق التبادل؛ مما يتيح استيراد آخر أو استعادة جزء من الحيوانات التي تم التبادل بها.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، على أن وزارة الزراعة شكلت لجنة بيطرية على أعلى مستوى من الهيئة العامة للخدمات العامة البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، موضحاً أن اللجنة ستكشف أسباب النفوق الحقيقية.

وطالب بعدم الاستعجال على نتائج التحقيق، مؤكداً أن الأمر لم يشهد أي تقصير حيث وقعت الزرافات اختبارات وفحص شامل ومراقبة دقيقة من قبل العاملين بالحديقة.

وكانت الزرافات قد قدمت إلى الحديقة الثلاثاء قبل الماضي من جنوب افريقيا وعددها ثلاث انثيين وذكر وعمرها يقترب من العامين.

والجدير بالذكر، أن استقبلت 3 زرافات عن طريق التبادل في 22 ديسمبر الماضي، من حديقة جوهانسبرج الجنوب أفريقية وسط إجراءات احترازية شديدة ووفقا للقواعد الدولية.​

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