أصابها بكدمات.. ضبط متهم بالاعتداء على ممرضة بمستشفى في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

أصيبت ممرضة بمستشفى دكرنس العام في الدقهلية، بجروح وكدمات إثر اعتداء مرافق أحد المرضى عليها، عقب إبلاغه بتعطل جهاز الأشعة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، باعتداء أحد الأشخاص على ممرضة بمستشفى دكرنس العام.

انتقل المقدم عصام القشلان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد"الغريب.ا.ا"،24 عامًا، عامل، ومقيم قرية الربيعة بالمستشفى لعمل أشعة لوالده، حدثت مشادة كلامية بينه وبين الممرضة "إيمان.ع"، 23 عامًا، ومقيمة بمنطقة ميت رومى بدكرنس.

وأكدت التحريات، أن المتهم دفع المكتب الذي تجلس عليه الممرضة وألقى الدفاتر الموجودة عليه في وجهها، ما تسبب في إصابتها بكدمة في الركبة اليسرى وتورم في الشفاة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب انفعاله وحرصًا على سلامة والده.

حرر عن ذلك المحضر 17400/2020 جنح مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.