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مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية

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مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية
ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية

تواصل إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، استعداداتها لترحيل وتوزيع المقررات الدراسية لكل المراحل في جميع المدارس "بنين وبنات"، داخل المُحافظة ومكتب التعليم بالفرشة والمراكز الإدارية التابعة لها، ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ميدانيًّا، اليوم، على خطة وآلية ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية من داخل مقر مستودعات الإدارة.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير تعليم سراة عبيدة للشؤون المدرسية، ومدير التجهيزات المدرسية، ومدير المستودعات.

واطلع على خطة استلام شحنات المقررات، وسير فرز المقررات، ثم عملية ترحيلها وفق خطة مدروسة لجميع المدارس، مع متابعة دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من .

وقدم "العلكمي" شكره لجميع العاملين على خطة الترحيل، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل وتسخير كل الإمكانات لضمان وصول المقررات لجميع المدارس وفق الخطة المرسومة لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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