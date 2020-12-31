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شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال

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شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، ثبت تورطهم بأعمال احتيال.

تمثلت هذه الأعمال بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الإلكترونية وإرسال سندات تحويل بنكيةٍ مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية جاوزت (350,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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