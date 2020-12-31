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تايلاند تتوقع استلام أولى جرعات لقاح كورونا في فبراير

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تايلاند تتوقع استلام أولى جرعات لقاح كورونا في فبراير تايلاند تتوقع استلام أولى جرعات لقاح كورونا في فبراير

مصراوي Masrawy

03:26 م الخميس 31 ديسمبر 2020

بانكوك - (د ب أ):

تتوقع التايلاندية استلام ما لا يقل عن مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل المقبل، بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أنوتين تشارنفيراكول، في بيان له اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن البيان لا يحدد شركات تصنيع اللقاح التي ستصل الجرعات منها.

وتواصل تايلاند مفاوضاتها مع جميع الشركات المنتجة للقاحات من أجل الحصول على المزيد من الإمدادات في أسرع وقت ممكن.

وقد أعلنت تايلاند اليوم الخميس تسجيل 194 حالة إصابة بفيروس كورونا، انتقل معظمها محليا.

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مصراوي Masrawy

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