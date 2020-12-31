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خرج من السجن لقتل أخيه.. مزق جسده بسكين في مشاجرة بالشرقية

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خرج من السجن لقتل أخيه.. مزق جسده بسكين في مشاجرة بالشرقية خرج من السجن لقتل أخيه.. مزق جسده بسكين في مشاجرة بالشرقية

مصراوي Masrawy

03:35 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، متهم بقتل أخيه من الأم، بسبب خلافات مالية في بلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "ب.ع" 36 عامًا، ميكانيكي، مُقيم ببندر بلبيس، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأخيه "ع.ع" حاصل على دبلوم صنايع، خارج من السجن حديثًا، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتبين نشوب مشاجرة بينهما أقدم خلالها الأخير على طعن أخيه في الصدر ما أسفر عن مقتله.

جرى ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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