إلغاء حكم حبس وعزل رئيس جامعة سوهاج في قضية مبنى الطلاب

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصدرت محكمة جنح مستأنف سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا ببراءة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في قضية مبنى الإسكان الطلابي.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة بندر سوهاج الجزئية، قضت في شهر يوليو الماضي، بحبس رئيس جامعة سوهاج، سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، والعزل من الوظيفة في الدعوى رقم 2338 لسنة 2020 جنح قسم ثان سوهاج، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

وألزمت المحكمة المشكو في حقه، بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن مصروفات الدعوتين المدنية والجنائية وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وحضور طه الجيلاني وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.

وكانت جامعة سوهاج، أصدرت القرار رقم 503 لسنة 2007 بتخصيص قطعة أرض مملوكة للمدعين لإقامة منشآت عليها لصالح الجامعة بالمخالفة على أنها أملاك دولة، إذ ثبت ملكية المدعي بالحق المدني وآخرين تلك الأراضي.