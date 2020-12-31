أخبار عاجلة

بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة -
انتظروا أجرأ حوار لوزير التنمية المحلية مع خالد صلاح على تلفزيون اليوم السابع -
وزير الخارجية الكويتي يعلن التوصل لاتفاق لفتح الحدود بين السعودية وقطر -
هل نجح اغتيال سليماني في ردع إيران؟ مستشار بايدن للأمن القومي يوضح -
8 الصبح - وفاة الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز 83 عاما -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 5-1-2021 -
وصول وفد الكويت برئاسة الأمير نواف الأحمد للمشاركة في قمة العلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إلغاء حكم حبس وعزل رئيس جامعة سوهاج في قضية مبنى الطلاب

Print
إلغاء حكم حبس وعزل رئيس جامعة سوهاج في قضية مبنى الطلاب إلغاء حكم حبس وعزل رئيس جامعة سوهاج في قضية مبنى الطلاب

مصراوي Masrawy

03:33 م الخميس 31 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصدرت محكمة جنح مستأنف سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا ببراءة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في قضية مبنى الإسكان الطلابي.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة بندر سوهاج الجزئية، قضت في شهر يوليو الماضي، بحبس رئيس جامعة سوهاج، سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، والعزل من الوظيفة في الدعوى رقم 2338 لسنة 2020 جنح قسم ثان سوهاج، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

وألزمت المحكمة المشكو في حقه، بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن مصروفات الدعوتين المدنية والجنائية وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وحضور طه الجيلاني وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.

وكانت جامعة سوهاج، أصدرت القرار رقم 503 لسنة 2007 بتخصيص قطعة أرض مملوكة للمدعين لإقامة منشآت عليها لصالح الجامعة بالمخالفة على أنها أملاك دولة، إذ ثبت ملكية المدعي بالحق المدني وآخرين تلك الأراضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية