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ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بالإسكندرية

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ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بالإسكندرية ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:41 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عاطل هارب من حكم قضائي بالإعدام في قضية قتل عمد بالإسكندرية .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء (عاطل – له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية .

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك ف إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.

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مصراوي Masrawy

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